日本人資産家、スペースXで月へ　民間人として初

起業家イーロン・マスク氏率いる米宇宙開発会社スペースXは17日、同社が計画する月の周回旅行について、民間人として初めて月へ向かう人物を発表した。日本の通販サイト「ゾゾタウン」の前澤友作氏(42)だ。

前澤氏は同日、「月に行くことにしました」とツイートした。

前澤氏は、マスク氏が2016年に発表した発射システム「ビッグ・ファルコン・ロケット」(BFR)で打ち上げられるとみられている。

月旅行は2023年に予定されており、実現すれば1972年に米航空宇宙局(NASA)のアポロ17号が月面着陸して以来の、人類の月訪問となる。

ただし、必要なロケットはまだ建造されていないため、マスク氏は「飛行を実現できるか、まだ100%確実ではない」と述べた。

発表にあたってマスク氏は、「発表前に(前澤氏と)一緒にいる」と写真をツイートした。

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG

スペースXは、この月旅行が「宇宙旅行を夢見る普通の人にとっても可能になる重要な一歩」を象徴すると述べた。

マスク氏は前もって、乗客は日本人だとほのめかすツイートをしていた。

前澤氏は昨年、ニューヨークのオークションで故ジャン=ミシェル・バスキアの絵画を1億1050万ドル(約123億円)で落札して話題となった。

熱心な芸術愛好家の前澤氏は17日、2023年にスペースXのロケットで宇宙飛行に飛び立つ際には、世界的な画家や音楽家、映画作家などアーティスト6〜8人を招きたいと計画を明らかにした。

前澤氏は記者会見で、同行したアーティストには地球帰還後、作品を作ってもらうつもりだと話した。

これまで月を訪れた人はわずか24人で、全員が米国人。月面に着陸したのは12人。アポロ計画の一部は、月面着陸せずに周回にしたにとどまった。前澤氏の月面旅行も周回のみの予定だ。

前澤氏は、「アーティストたちと月に行くことにしました」とツイートした。

I choose to go to the moon, with Artists. #dearMoon https://t.co/ivMypEcWBZ