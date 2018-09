タイ洞窟で少年救助のダイバー、テスラのマスクCEOを名誉毀損で提訴

今年7月にタイの洞窟に閉じ込められた少年らの救出活動に貢献した英国人ダイバーのバーノン・アンズワース氏が、電気自動車メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)を名誉毀損で提訴した。自分のミニ潜水艦を批判されたマスク氏は、アンズワース氏が子供を虐待していると主張を繰り返していた。

アンズワース氏は、豪雨で浸水したタイの洞窟に閉じ込められた少年12人とコーチ1人の救出に協力した。

マスク氏はツイッターなどで、アンズワース氏が「児童強姦魔」だなどと、証拠を示すことなく繰り返していた。

アンズワース氏はマスク氏に対し、賠償金7万5000ドル(約840万円)と、これ以上の言い掛かりをつけないよう求め、提訴した。

訴状ではさらに、アンズワース氏は「マスク氏の過ちを罰し、このような悪質な行為を繰り返させないため」に、賠償金に加えて「懲罰的損害賠償」を求めているとしている。

訴状によると、南アフリカ出身のマスク氏はツイッターや電子メールを使い、アンズワース氏について「中傷的かつ誤った言い掛かりを世界に向けて発信した」という。

マスク氏のツイッターには当時2250万人以上のフォロワーがいたという。

マスク氏の発言を受けてアンズワース氏が法的措置を検討していると発言した際、マスク氏は「まだ訴えてないのはへんな話だと思わないか? 無料の弁護を提供されていたのに」とツイートしていた。

You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda …

今回アンズワース氏は米カリフォルニア州で訴訟を起こしたが、英ロンドンでも別途、提訴する予定という。

米国でアンズワース氏を担当するL・リン・ウッド弁護士は、「マスク氏の影響力と財力をもってしても、うそを真実に変えることはできないし。法廷において、不法行為の責任から免れることもできない」と述べている。

マスク氏とアンズワース氏の2人が最初に衝突したのは、洞窟の救助活動にマスク氏がミニ潜水艦を提供すると申し出たときだった。

マスク氏は、救助に使えるかもしれないと、ツイッターにミニ潜水艦の動画を投稿した。

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT