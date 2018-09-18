寄り付きの日経平均は反落、米国の対中追加関税発動を嫌気





［東京 １８日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比５２円４８銭安の２万３０４２円１９銭となり、反落して始まった。トランプ米政権が１７日（日本時間１８日早朝）、２０００億ドル相当の中国製品に対して第３弾の制裁関税を適用すると発表したことが嫌気された。ただ、市場の織り込みが進んでいたため、売り一巡後は買い戻しなどでプラス圏に浮上している。業種別では保険、鉄鋼、空運、パルプ・紙が高い。半面、電気機器、機械などはさえない。