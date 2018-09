初の「民間人月旅行者」は日本人なのか！

イーロン・マスク氏といえば、電子決済システムPayPalの前身企業を立ち上げたり、電気自動車TeslaやロケットのSpaceXのCEO、さらに地下高速通行システム、ハイパーループなど次々に新しいことに挑戦する現代のミケランジェロみたいな人物ですが、日本時間の金曜日朝にSpaceX社が「民間人を世界で初めて月旅行に送り出す」と発表し、その民間人搭乗客が日本人だと示唆するようなツィートをしたので、大騒ぎになっています。

Twitterに出たSpaceX社の発表はこれです。

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk