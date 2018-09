9/11から17年、トランプ米大統領が墜落跡地で演説

ドナルド・トランプ米大統領とファーストレディーのメラニア夫人は11日、17年前に起きた同時多発テロの追悼式典に出席するため、ペンシルバニア州の墜落現場に新しく造られた追悼施設を訪れた。

ハイジャック機が墜落した同州シャンクスビルでトランプ氏は、「アメリカの未来は敵がつむぐものではない。アメリカの未来はこの国の英雄たちがつむぐ」と、ハイジャック犯たちと戦って犠牲になった乗客たちをしのんだ。追悼式典は、ニューヨークの世界貿易センター跡地の施設でも行われた。

米同時多発テロは米国本土に対する外国からの攻撃として過去最大で、2996人が亡くなった。

シャンクスビルでの演説は、新たに建設された高さ28メートルの「Tower of Voices(人々の声の塔)」の足元で行われた。この場所に墜落して犠牲となった乗員乗客40人にちなみ、40個の風鈴が塔に設置されている。

2001年9月11日、ハイジャックされた民間航空機がニューヨークの世界貿易センターと、バージニア州アーリントンの米国防総省本庁舎(ペンタゴン)に激突した。

また、ユナイテッド航空93便はシャンクスビルに墜落。ハイジャック犯はワシントンの議会議事堂かホワイトハウスを狙っていたと考えられている。

操縦室の録音や乗客が機内から家族に電話した通話記録などから、乗客たちは墜落前、ハイジャック犯から飛行機を取り戻そうとコックピットへ乗り込んだとみられている。

演説でトランプ氏は、「この土地は今、米国の抵抗の記念碑になった。(中略)米国は決して暴虐に屈しない」と述べた。

