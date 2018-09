全米OPの大坂なおみへの恥ずべき仕打ち

大坂なおみが全米OPを制したことは紛れもない偉業であり、真に称賛されるべきことだ。しかし、全米OPが彼女に対して行った仕打ちは真に残念なものだった。NEW YORK POSTは It's shameful what US Open did to Naomi Osaka (全米OPが大坂なおみに対して行ったことは恥ずべきことだ)という記事を発表し、激しく糾弾している。大坂にとってセレーナ・ウィリアムズに全米OPの舞台で勝つことは幼い頃からの夢だった。それにもかかわらず彼女は祝福されず、全米OPは彼女にスポーツマンシップに悖る仕打ちをした。