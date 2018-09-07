19年度財投要求、財投機関債総額は4兆7218億円＝財務省

［東京 ７日 ロイター］ - 財務省が７日発表した２０１９年度財政投融資計画によると、各機関が要求した財投機関債の総額は４兆７２１８億円となった。１８年度計画額の４兆３７６９億円を上回った。機関別の主な内訳は住宅金融支援機構３兆０８２０億円、日本政策投資銀行５８００億円、日本政策金融公庫３２００億円、都市再生機構７００億円。
住宅金融支援機構は住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）２兆５１７０億円、普通社債（ＳＢ）５６５０億円を計画し、都市再生機構はこれとは別に公募債５００億円を要求した。
［東京 ７日 ロイター］ - 財務省が７日発表した２０１９年度財政投融資計画によると、各機関が要求した財投機関債の総額は４兆７２１８億円となった。１８年度計画額の４兆３７６９億円を上回った。機関別の主な内訳は住宅金融支援機構３兆０８２０億円、日本政策投資銀行５８００億円、日本政策金融公庫３２００億円、都市再生機構７００億円。
住宅金融支援機構は住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）２兆５１７０億円、普通社債（ＳＢ）５６５０億円を計画し、都市再生機構はこれとは別に公募債５００億円を要求した。
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