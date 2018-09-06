［東京 ６日 ロイター］ - 北海道電力<9509.T>は６日、北海道胆振地方を震源とする地震の影響で停止していた砂川火力発電所の３号機が稼働を再開し、旭川市の一部で停電が解消したと明らかにした。
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- 2018年09月06日 14:47
砂川火力発電所3号機が稼働再開、旭川市一部で停電解消＝北海道電力
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