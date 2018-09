北海道でM6.7の強い地震、土砂崩れや停電も　多数行方不明

日本の北海道で6日午前3時8分ごろ、マグニチュード(M)6.7の強い地震が発生した。各地で土砂災害が発生し、家屋が崩れるなどの被害が出ている。

これまでに2人の死亡が確認され、約40人の安否が不明と報じられている。

約300万世帯が停電したほか、泊原子力発電所も電源が絶たれた。

日本では4日に西日本を非常に強い台風21号(チェービー)が襲い、大きな被害が出たばかりだった。

震源地は札幌から南西62キロほどの胆振(いぶり)地方中東部。気象庁によると、津波の危険性はないという。

ソーシャルメディアでは、地元の住民や観光客などが地震による衝撃を投稿している。

余震を怖れながらも備蓄のために食料品店に並ぶ様子も書かれている。

北海道に住むJanさんはツイッターに地震速報の画面を投稿し、「今朝は恐ろしい目覚ましが鳴った。携帯電話が『地震』と鳴り立てた直後にアパートが揺れだして目が覚めた」とコメントした。

Scary wake up call this morning.

Was woken up by my phone blaring "earthquake" just moments before my apartment started shaking.#北海道地震 #hokkaido #japan #earthquake pic.twitter.com/0p413L7cDL