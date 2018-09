加速する中国の軍拡、米国はどう見る？　「中国の軍事及び安全保障の動向に関する年次報告書」を読む - 岡崎研究所

8月16日、米国国防総省は、議会に提出した「中国の軍事及び安全保障の動向に関する年次報告書」を公表した。全文は130頁に及ぶ報告書であるが、その要約が、冒頭3頁に掲げられている。その主要点を紹介する。

(UmbertoPantalone/billcourtney42/lowgraph/iStock)



中国の戦略とは何か

2002年以来、習近平を含む中国の指導者達は、21世紀の最初の20年間を「戦略的好機の時代」と位置付けた。この時期の国際環境により、中国は、国内の発展と「包括的国力」の拡大がしやすくなると見た。中国共産党は、これらの目標を、習近平の言う「中国の夢」として、強く繁栄した中国の建設を目指す。

増大する地域的、世界的存在感

中国の指導者達は、増大する中国の経済的、外交的及び軍事的影響力を行使して、地域的、世界的地位を高めている。「一帯一路」、現在では「帯路構想(BRI)」と名前を変更しているが、これは他国との経済的絆を強化し、他国の利益を中国の利益と同等に形作ってしまおうというものである。BRI参加国は、中国資本への依存を強めることになろう。



例えば、2017年7月、スリランカと中国の国営企業(SOE)は、ハムバントータ港の99年間のリース計画に合意した。同じようなことは、ギリシャのピレウス港や豪州のダーウィンでも起きている。

地域の対立を管理する包括的アプローチ

中国は、自らの利益を増進し、他国の反対を軽減するために、軍事的、非軍事的な強圧的手段を使用する。例えば、2017年には、中国は、韓国がTHAADの導入を見直すよう、経済的、外交的圧力をかけてきた。地域の領土や海洋の対立に関しては、中国は、スプラトリー諸島に、前哨基地を建設し続けている。尖閣諸島では、海警のプレゼンスが常態化している。



2017年6月、インドは、ブータンと国境を接する係争地帯で中国が道路を拡張するのを、70日以上の膠着状態の後、止めさせた。8月、インドと中国は兵力の撤退に合意したが、両国は、引き続き周辺地域に軍事的プレゼンスを維持している。

人民解放軍の能力向上

強く繁栄した中国建設のため、「中国の夢」は、大国に見合う軍事力を展開することを内包する。中国の軍事戦略ペーパーは、PLAに中国の海外権益を守ることを要求する。そこでは、特に、海洋及び情報分野、攻撃的航空作戦、長距離作戦及び宇宙とサイバーの重要性が強調されている。PLAは、複雑な統合作戦能力を有する軍隊になるよう、その歴史上、最も包括的な構造改革を行っている。PLAは、「情報化された局地戦」を闘い勝利する能力を持とうとしている。



中国共産党は、軍部における汚職撲滅も継続している。中国の指導者達は、軍の近代化及び組織改革に熱心である。中国の軍の近代化の狙いは、米国の中核的作戦及び技術の優位を削ぐことにある。軍の近代化を進めるため、中国は、外国の軍事的及び汎用性のある技術を取得するために、様々な方法を使う。



例えば、狙いを定めた外国直接投資、サイバーによる盗取、民間人による技術の取得等である。最近問題になったケースでは、中国の情報機関の利用、コンピューターへの侵入、その他非合法的方法で、国家安全保障に関わり輸出規制のかかった技術や機械等を取得しようとする。更に、中国の海外権益が増大するに伴い、中国軍の近代化は、中国の勢力圏を超えて投資やインフラ整備が行われるようになった。



それには、例えば、シーレーンや海賊対処、平和維持活動、人道援助・災害救助(HADR)等が含まれる。2017年8月、中国は、正式に、最初の海外軍事基地をジブチに開設した。中国は、更に、海外に軍事施設を展開するだろう。

台湾に対する政治及び安全保障上の継続的準備

中国の戦略は、台湾の独立志向の政治的態度を妨害するために、アメとムチを組み合わせて行くことである。



2017年、台湾は外交関係を有する国数を減らし、国際機関は、台湾の参加を認めないままである。中国は、台湾を平和的に再統一することを主張するが、武力の行使を否認したことはなく、引き続き軍事的作戦にも必要な軍事力を展開している。2017年の台湾国防報告は、台湾周辺におけるPLAの軍事活動の増大は、「台湾海峡の安全保障にとって大きな脅威」になっていると懸念を表明した。

米中二国間防衛関係

米国は、強い立場から競争力を維持しながらも、競争相手と協力する分野も探っている。米国は、建設的かつ結果指向型の関係を中国に求める。米国は、予算年度2000年の国防権限法の範囲内で、中国との関係を保っている。国防省は、中国の戦略や兵力の展開を引き続き監視し、中国には、軍の近代化について透明性を高めるよう要求している。米国は、本土防衛、抑止、同盟国・友好国の防衛及び地域の平和のために、兵力や作戦計画等を適応させていく。

参考:Office of the Secretary of Defense ‘Annual Report to Congress : Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2018’ May 16, 2018)

上記の報告書では、中国は、海兵隊の規模を、現在の1万人態勢から、2年後の2020年には3万人態勢まで3倍に拡大する計画があることが明らかにされた。2020年と言えば、東京オリンピック・パラリンピックの年であるが、台湾や尖閣諸島周辺に関しては、日本も十分に警戒しなければならないだろう。1964年の東京オリンピックの開催中に、中国は、初めての原爆実験を行なったという歴史もある。



今年6月に、米国の軍備管理協会が発表した資料によると、北朝鮮の核兵器の数は15、中国は280と言われる。広島原爆祈念式典にも、国連安保理常任理事国のうち、中国のみが、この3年間以上、式典を欠席している。

報告書では、中国が潜水艦数も、56隻から約70~80まで2年間で増やす計画があるとされた。中国の経済成長が鈍化すると言われても、軍拡は鈍化どころか速まっている。

本年、米国議会が、台湾旅行法を成立させたり、国防権限法(予算年度2019年)が超党派の賛成で成立したりしたのも、この報告書を読めば、よく理解できる。

さて、日本は、どうするか。