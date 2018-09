【ホワイトハウス内の静かな抵抗】

New

New York Timesがを掲載しました。タイトルはI am Part of the Resistance Inside the Trump Administration(のひとり)。政権内の高官だそうです。決してリベラルなわけでなく、共和党支持で、という内容です。当然、を出しました。アメリカではこれがたいへんな話題です。はまず、なぜという異例の措置(the rare step of publishing an anonymous Op-Ed essay)をとるか説明します。それによりますと、もので、誰であるかを社としては把握しているがためと説明しています。そのうえで「匿名にして伝えることで読者に重要な見方を提供できる」としています。寄稿文は「トランプ大統領は現代アメリカのリーダーとしてかつてない試練に直面している」と書き出します。で、大統領は共和党でありながら保守の思想が事実上ないとしています。はちゃめちゃな大統領のせいで国家は分断されているが、自分のような者たちがというのが柱です。その結果、となっているとして、ロシアに対する二重外交を挙げています。「国家を一番に考える者たちによるが起きている。しかし、本当に大事なのは」と締めくくっています。は、トランプ大統領がこの匿名の寄稿文に対して「不名誉/恥辱(disgrace)」で、筆者について「根性なし(gutless)」と述べたということです。さらに、ホワイトハウスのサンダース報道官がとしています。Washington Postのベテラン敏腕記者のBob Woodwardによるにも注目しています。は、Woodward氏の新著を導入にして、トランプ政権で真面目に働く官僚たちに同情を寄せ、「」と指摘。せざるを得ないようだ、としています。寄稿文の筆者らがと批判的に結んでいます。