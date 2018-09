ナイキ新広告にアメフトのキャパニック選手　膝をつき人種差別に抗議

アメリカンフットボールの米国人スター選手、コリン・キャパニック選手が、米スポーツ用品大手ナイキの新広告キャンペーンに起用されることになった。米スポーツ専門メディアESPNが3日に伝えた。

キャパニック選手はサンフランシスコ・フォーティーナイナーズの元クォーターバック。報道によると同選手は、米ナイキによるスローガン「Just Do It」の30周年記念キャンペーンで広告塔となる。

ナイキの新しい広告は、「何かを信じろ。そのためにすべてを犠牲にするとしても」というスローガン(標語)を、キャパニック選手の顔に重ねている。

キャパニック選手は3日、広告の写真とスローガンをツイッターに投稿した。

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO