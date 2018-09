ブラジルの国立博物館で火災　設立200年

ブラジル・リオデジャネイロにある同国最古の科学機関、ブラジル国立博物館で2日、大規模な火災が発生した。

博物館には2000万点以上のコレクションが所蔵されており、消防隊が建物の消火に当たっている。

この火事でけが人が出ているかは不明だ。

同博物館は、かつてポルトガル王室の住居として使用され、今年6月に200周年を祝ったばかりだった。

ブラジルのテレビで放映された映像には、火が建物全体に広がった様子が映し出されていた。博物館の閉館後に出火したと考えられている。

ジャーナリストのジャスティン・フリーナー氏は、「ブラジル国立博物館が完全に火に包まれた。1818年に設立された同博物館は、ミイラや隕石、昆虫や化石を含む2000万点以上の品々を所蔵している。歴史が燃え盛るのを見るのは悲しい」とツイートした。

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA