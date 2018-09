都内初出店の人気店に老舗ベーカリーも！こんがりふんわりな絶品トースト

最近は「食パン」がブームになっています。食パン専門店も登場していて、中には行列ができるほどの人気店もあるほどです。パン好きなら、素材そのものの味が楽しめる食パン、そしてその味を楽しめる「トースト」にもこだわりがありますよね。そこで今回は、都内でトーストが美味しいと評判のお店をご紹介します。



1.【武蔵小山】もっちり食感! 大阪の人気食パン専門店が東京に登場『レブレッソ』

最初にカフェも併設されている『Le BRESSO(レブレッソ)』をご紹介。大阪で人気の食パン専門店の3店舗目が東京の武蔵小山に進出しました。コンセプトは「長年食べ続けても飽きのこない食パン」で、もっちり食感とほんのり甘い独特の旨みが特徴だとか。バターを塗って焼いたうえにさらにバターをトッピングした極厚の厚切りトーストは、バターの塩気がパンの甘みをより豊かに味わえるそうですよ。



店名:Le BRESSO 目黒武蔵小山店住所:東京都目黒区目黒本町3-5-6電話番号:03-6712-2780営業時間:[月~金] 9:00~19:00 [土・日・祝] 8:00~19:00公式ページ: http://lebresso.com/

2.【浅草】地元で愛されて70年以上の歴史!有名な老舗パン店のカフェ『ペリカンカフェ』

次にご紹介する『ペリカンカフェ』は、食パンで有名な老舗パン店「ペリカン」のパンを使ったメニューが楽しめるカフェです。食パンの美味しさを、充分に引き出すトーストのメニューは6種類。家庭では難しい「炭焼きトースト」がおすすめです。チーズたっぷりのトーストは、チーズの種類で白と黄色があり、香ばしいチーズの風味が食パンにベストマッチの逸品だとか。他にも食パンを楽しめるメニューが豊富にあります。



店名:ペリカンカフェ

住所:台東区寿3-9-11 1階

電話:03-6231-7636

営業日時:月~土 8時~18時

定休日:日・祝日

3.【池袋】NYで人気の卵料理専門で頂く絶品チーズパン『egg東京』

チーズ好きにおすすめしたいのは池袋にある『egg東京』で、ニューヨークの人気レストランの日本初上陸店です。看板メニュー「エッグロスコ」は、デニッシュパンの中央に卵を落として、上からチェダーチーズをかけて焼いたもの。ナイフをいれるとトロトロの黄身とチーズが溢れます。甘党には、同じパンを使ったフレンチトーストを。しっかりと染みこんだアパレイユでふるふる感が楽しめるそうですよ。



4.【恵比寿】食パンで勝負するこだわり抜いた専門店『俺のBakery&Cafe』

次に「俺の~」で有名な店が恵比寿ガーデンプレイスに出店した『俺のBakery&Cafe』をご紹介します。扱うパンは食パン3種類のみです。カフェでは食べ比べができます。トーストに合うのは「マスカルポーネとハチミツの食パン」で、コクがたっぷりあるパンを焼くことで風味がよりアップするそうです。食事系、デザート系のメニューも豊富で、ビールなども揃っているので、パン呑みもできそうですね。



5.【渋谷】サンドイッチ専門店で評判のチーズたっぷりトースト『BUY ME STAND』

続いてご紹介するお洒落なサンドイッチスタンド『BUY ME STAND』では、朝限定のトーストが評判です。「TOAD IN THE HOLE」は、 真ん中に卵を落としたチーズトーストで、チーズの塩気と卵の黄身のバランスと、ブラックペッパーがアクセントで絶品だとか。朝8時からの営業で、ボリューミーなメニューは朝からパワーをつけたい人向き。チーズたっぷりホットサンドはランチにもおすすめです。



6.【神保町】人気デニッシュを使った極厚ハニートースト『CAFE&BAKERY MIYABI 』

最後に、京都・祇園発祥の高級デニッシュ食パン「MIYABI」が経営する『CAFE&BAKERY MIYABI 』をご紹介します。トーストは、焼いた厚切りのデニッシュからバターの香りが漂い、耳はパリッと中はふんわり食感で、そのまま食べるのが美味しいとか。パン半斤使い、生クリームとアイスを入れたハニートーストは、迫力ある見た目よりも軽やかだそうなので、甘党でなくてもチャレンジしてみては?



店名:MIYABI CAFE 神保町店

住所:東京都千代田区西神田2丁目1-13

電話番号:03-5212-6286

