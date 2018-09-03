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4─6月期設備投資額は全産業で前年比+12.8％、7期連続増＝法人企業統計


［東京　３日　ロイター］ - 財務省が３日発表した２０１８年４─６月期の法人企業統計（金融業・保険業を除く）によると、設備投資額（ソフトウエアを含む）は全産業で前年比１２．８％増となり、７期連続の増加となった。内訳をみると、製造業の設備投資額は前年比１９．８％増、非製造業は９．２％増だった。ソフトウエアを除く設備投資額（季節調整済み）は、全産業で前期比６．９％増となった。売上高は前年比５．１％増となり、７期連続の増収。経常利益は前年比１７．９％増となり、８期連続で増益となった。　 法人企業統計は四半期ごとに調査が行われ、資本金１０００万円以上の法人企業が対象。　

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