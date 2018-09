大人でも受けてみたい授業！　VRで変わる教育現場の未来 ~社会見学「今日は小さくなって血管の中を探検してみよう」~ -柴田 隆史

VR(仮想現実)業界のトップランナーである、スタンフォード大学のジェレミー・ベイレンソン教授。彼の新著『VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学』では、VRが変革をもたらしつつある様々な業界が紹介されている。同書を、東京福祉大学教育学部の柴田隆史教授がレビューする。人間工学を専門とし、長年VR教育の研究・開発にも深く携わってきた柴田教授は、「VRと教育」の未来について、本書から何を読み取ったのか?

【写真】教材を制作するために埴輪の3D撮影をしている様子

VRを使った “社会見学”で19世紀の町にタイムスリップ

「これから隣の席の人と宇宙に行ってみよう」「今日は小さくなって血管の中を探検してみよう」。VRを使えば、こんな “社会見学”が可能になります。本書でも紹介されている通り、既にアメリカやカナダの中学校は、ハーバード大学の教授が作成した「リバーシティ」というVRを活用しています。

これは19世紀の町にタイムスリップし、医学について学ぶVRです。中学生たちはVR内で現代の知識とスキルを駆使して、19世紀の人々を悩ます病気や健康上の問題を解決していくのです。それを体験した子どもたちの学習意欲は向上し、特に教室での勉強が苦手な生徒ほど、その効果が強くみられたと報告されています。

こうしたVR教育において、キーワードとなるのは「3次元化」です。本書ではペトラ遺跡の大神殿をVRにした「ARCHAVEシステム」の話も出てきますが、これはVRの効果を考える上でも示唆に富む、非常に面白いエピソードです。そのVRのもとになったのは長年の発掘データ、すなわち「既に知られている事実」のみ。しかし、VR化された大神殿に初めて“足を踏み入れた”考古学者たちは、実物大に復元されたその姿を目にして、可視化されていなかったら気づきにくかった新事実を次々と発見していったのです。

失われた筈の大神殿に足を踏み入れてみたら

例えば1人の専門家は、文化的遺物としてデータベース化されていたランプとコインが、VR大神殿の中に置かれた“モノ”として存在している姿をじっくりと観察し、その配置の特徴に気づいた。(中略)このランプの配置の特徴は、ビザンチン占領下時代にこの場所に誰が住んでいたかを推測する重要な手がかりになったのである。(『VRは脳をどう変えるか?』より)

既存のデータベースをVRで「3次元化」したことで、それまでプロの研究者が誰1人気づけなかった世界が見えてくる。実は、私はVR教育の研究の中で、これと全く同じ光景を目にしたことがあります。

それは、小学6年生の児童たちに古墳時代の授業をしたときのことです。事前に学校の先生と打ち合わせ、私は埴輪をはじめ、古墳を立体的に見られる教材を作成して授業を行いました。一方、同じ映像を2Dで見るクラスも設け、それぞれでどんな学習効果の違いがあるかを調査したのです(文献1)。

すると、3Dで映像を見た子どもたちは、奥行きが分かりやすいことから、埴輪の置かれている順番や配置に注目し始めました。例えば、人型の埴輪はある規則性をもって置かれているのではないか、と。一方、同様の映像を2Dで見たクラスでは、そうした点に気づいた子どもはほとんどいませんでした。これまで教科書や資料集で2次元的に見ていたものがVRによって3次元化していくことで、子どもたちはこうした新たな視点・発想から、より主体的に、より深く学習ができるようになるはずです。

授業におけるVRの活用は、宇宙や過去への旅行といった、SF的な用途だけに限りません。現実的な問題として、例えば学校の近くに学習上重要な遺跡があったとしても、そこへ子どもたちを引き連れて見学に行くのは、先生や学校にとって簡単なことではありません。まとまった時間を作り、現地までの移動手段を整え、今年のように猛暑であったら日陰で休める場所を確保し……と、解決すべき課題が数多くあるのです。しかし、VRを使えばそうした問題に煩わされることなく、気軽に〝校外学習〟が行えます。今ではGoogleのTour Creatorというツールを使えば、Googleストリートビューから簡単にVR映像を作れるので、先生が直接教材開発を行うことも可能です。

子どもたちがVRを使うことのリスクと可能性

一方、まだ成長過程にある子どもたちがVRを使うことで、どんなリスクがあるのかを知っておくことも大切です。本書はそうした点にもきちんと触れられています。いわゆるVR酔いや、長時間の使用による目の疲れはもちろん、圧倒的な臨場感を持つVRでどんな体験をさせるのか、という点には十分な配慮が必要です。

私は、VR教育においてはHMDと呼ばれるゴーグル型の機器だけではなく、デスクトップ型の機器の方にも可能性を感じています。

実際に、zSpaceというVRディスプレイを使って、高校で授業を行ったことがあります(文献2)。生徒たちはスタイラスペン(タッチペン)を使って、立体的に見える地球を掴んで裏側を覗き込んだり、プレートを1枚ずつ剥がしたりすることができました。この授業において、生徒たちは地球の構造だけでなく、なぜ地震が起きるのか、なぜ東日本大震災はあの場所で起きたのか、ということを能動的に、直感的に学んでいくのです。

このとき重要だったのは、デスクトップ型のVRを使用したことで、先生対生徒、そして生徒間のコミュニケーションが可能になったことでした。先生はVRを体験している生徒の表情を確認でき、生徒同士は同じVR教材を見ながら会話ができる。もしこれがゴーグル型のVRだったとしたら、こうしたコミュニケーションは生まれなかったでしょう。

今の学校教育において、どこでVRを活用すればよいのか。そうしたアイデアを1番持っているのは現場の先生です。だから私は本書をぜひ、学校の先生たちに読んでもらいたいと思っています。どんな科目で、どんな単元でVRを使えば効果的なのか。現場目線でそうしたアイデアを教えてくれる先生たちと協力することで、ワクワクするような、新しいVR教育が生まれてくるはずです。本書はそのきっかけとなる、重要な1冊だと思います。

文献1:Shibata, T. et al. (2017). Generating Questions for Inquiry-Based Learning of History in Elementary Schools by Using Stereoscopic 3D Images, IEICE Transactions on Electronics E100.C(11), pp.1012-1020.

文献2:Shibata, T. et al. (2018). Encouraging Collaborative Learning in Classrooms Using Virtual Reality Techniques, EdMedia, pp.1577-1582.

(柴田 隆史)