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玉城デニー幹事長、沖縄県知事選挙への出馬を正式表明


玉城幹事長は「期せずしてこの日を迎えた。翁長前知事は県民がひとつになることを命懸けで発信しつづけた。その意思を引き継ぐ。」と表明した。


会見で玉城幹事長は、「これまでも翁長前知事を支える立場でやってきた。自身の名前が上がったことは光栄と同時に非常に重いと検討に検討を重ね熟慮してきた。あと3年で本土復帰50年ということもあり、使命感で立候補を決めた。」と語った。
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