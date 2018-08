【eスポーツ、賞金と名誉】

26日(日)にが起きました。今回の現場はの会場。したということです。この事件をきっかけに、と、、それにに関する報道が相次いでいます。また、のうち、ではなく、今回のようにもいるとして、eスポーツの種類を解説する記事も目立ちます。Los Angeles Timesは、Rapidly growing world of e-sports confronted by tragedy of Jacksonvilleshooting(急成長するeスポーツ、フロリダ銃撃の悲劇に直面)の中で、26日にフロリダ州ジャクソンビルで開かれていたで24歳の男が2人を射殺し、自殺したと報じています。によりますと、ことしのeスポーツの(約1000億円)となり、3億8000万人が観戦すると予想しています。Maddenはゲーム開発会社が展開し、アメリカンフットボールの著名なコーチのJohn Maddenの名前からとったフットボールのゲーム。(Defense of the Ancients 2)やBlizzard EntertainmentのOverwatch、のようにチームで戦うシューティングのゲームほど、マスの広がりがないものの、があるとしています。は、が出ていて、ということです。一方、(本社カリフォルニア州レッドウッド)としては、で、については1988年以来、1億3000万コピーを販売したとしています。犯人の男はゲーマーで、去年カリフォルニア州で開かれたMadden 17 Clubシリーズでということです。New York Timesは、E-Sports World Is Rockednas Gunman “Clearly Targeted Other Gamers”(犯人が「明らかにほかのゲーマーを狙った」なか、eスポーツ界が揺れる)の中で、に着目しています。フロリダの会場に集まった(pride and cash prizes were their goals)だったとしています。アメフトゲームのMaddenは、元アメフト選手の間でとしています。と言えば今は、という、で、もあるとしています。チームによっては2000万ドル(約22億円)を稼ぐそうです。のAndrew Wilson CEOは27日、しました。USA Todayは、事件を起きてeスポーツ業界がについてとしています。ビデオゲームと言えば、「思春期の男の子が部屋にこもってゲームでエイリアンを一人で撃ちまくっている」というイメージは古く、だといいます。によりますと、アメリカ人だけでも4100万人がみずからをeスポーツ観戦者と認識しているそうです。世界に目を転じると、によりますと2億5800万人が去年、少なくても1度はeスポーツを見たとしています。にはが乗っていて、Deloitteは今の若者がテレビを見ず、伝統的なスポーツへの関心が薄れるなか、という報告を出しています。このうち、は、世界に4000万人のプレイヤーを抱え、先月、ニューヨークで開かれたグランプリについて、したということです。リーグは12チームで構成され、のNew England PatriotsのオーナーやのNew York Metsの幹部らがチームを所有し2019年のシーズンの放映が3000万ドルから6000万ドルに達する見通しで、アトランタのメディアのCoxEnterpriseが関心を寄せているということです。一方、とTake-Two Initiativeがを去年立ち上げました。だとしています。現在は17チームですが、来年さらに4つ加わるということです。25日に行われた初のチャンピオンシップはされ、Knicks Gamingが30万ドルの賞金を獲得。だったということです。企業のみならず大学もeスポーツに参入していて、していて、奨学金はあわせて900万ドルにのぼるとしています。中にはもあるとしています。