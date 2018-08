【Amazon Go】、ついに２号店オープン！酒類がないのは地域柄というより人件費の削減？

アマゾンゴー2号店(920 5th Ave, Seattle, WA 98104)はマディソンストリートと5thアベニューに昨年オープンした36階建てのオフィスビル「マディソンセンター(Madison Centre)」の1階にある。

■レジなしコンビニエンスストアのアマゾンゴー( Amazon Go )の2号店が27日、シアトル市内にオープンした。新キャッシャーレス・コンビニエンスストアの場所は、マディソンストリートと5thアベニューに昨年オープンした36階建てのオフィスビル「マディソンセンター(Madison Centre)」の1階(920 5th Ave, Seattle, WA 98104)。今年1月に一般公開されたアマゾンゴー1号店(2131 7th Ave, Seattle, WA 98121)から南に徒歩で約20分(1.4キロメートル)の距離となっている。アマゾンゴー2号店は40坪(1,450sqft)となっており、50坪となる1号店より狭くなっている。すでに「アマゾンゴー( Amazon Go )」のサイトには2号店の情報が掲載されており、営業時間は平日が午前7時〜午後7時で土曜日・日曜日は定休日になっている。午前7時〜午後9時まで毎日営業している1号店とは営業時間も短くなっている。商品についても1号店は「朝食、ランチ、ディナー、スナック、ステープル食品、ビール&ワイン(Breakfast, Lunch, Dinner, Snacks, Grocery Essentials, Beer and Wine)」に対して2号店は「朝食、ランチ、ディナー、スナック(Breakfast, Lunch, Dinner, Snacks)」と限定されている。実際にアマゾンゴー2号店にはインストア・キッチンや専用のアルコール売り場がなく、1号店より商品数をかなり限定している。アマゾンゴー責任者ジアンナ・プエリニ氏によると2号店は1号店に比べて地域的にビジネスマンが多いと予想していることで商品や営業時間を変更しているという。アマゾンゴーは、人工知能やコンピューターヴィジョンを駆使することで、レジでの精算なしで食品を買うことができる革新的な店舗だ。レジなしで決済できることでレジがなく、レジ係りもいない。アマゾンゴーにはスマートフォンにダウンロードした専用アプリのQRコードで入店する。QRコードでチェックインすると、自動改札機のようにゲートが開き入店できるのだ。あとは購入したい商品を手に取り店を出ていくだけで、アマゾン・アカウントにある利用者のクレジットカードに自動的にチャージされる仕組みだ。また手に取った商品を商品棚に戻すと、天井にあるカメラやセンサーが認識して、チャージされないのだ。アマゾンゴーは無人コンビニエンスストアではない。日本のコンビニエンスストアよりも、むしろスタッフの多さが際立っている。入り口にはアシスタントスタッフが配置され、アルコールセクションには買い物客のIDをチェックするスタッフが常駐している。商品補充のスタッフに加えて、1号店ではサンドウィッチやブリトーなどを調理するスタッフが10人以上いるのだ。あまりにも革新的すぎる店舗であるため買い物客が戸惑う様子も報告されている。「本当に商品を持って出ていってもいいの?」と尋ねる人が後を絶たないのだ。一方、買い物のボトルネックとなるレジがないことから、アマゾンゴーではリピーターが予想以上に多いことも伝えられている。なおアマゾンは5月、シカゴやサンフランシスコにもアマゾンゴーをオープンすることを認めた。また今年2月には、アマゾンゴーをシアトルとロサンゼルスに最大6店舗を年内中にオープンすると報じられていた。トップ画像:アマゾンゴー1号店にあるアルコール売り場。スタッフが常駐し免許証やパスポートなどID(身分証明書)を必ずチェックする必要がある。「アマゾンゴー2号店には地域的にビジネスマンが多いことでアルコール売り場がない」とあるが、理由としては人件費の削減が大きいだろう。

今年1月に一般公開されたアマゾンゴー1号店から徒歩で20分の距離(1.4キロメートル)だ。2号店で注意しなければならないのは土曜日・日曜日が定休日となっている。⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。ついにアマゾンゴー2号店がオープンしました。クライアントの皆さん、シアトルで行うコンサルティングセミナーでは今後、2号店も日程に含めますね(2号店は週末が定休日になるので注意が必要)。アマゾンゴー等、シアトルでは単なる店舗見学以上に実際に買い物を体験する演習の機会が多くなっています。スターバックスやチックフィレ、パネラブレッドのモバイルオーダー&ペイにベルビュー地区ではクローガー傘下QFCの「スキャン、バッグ、ゴー」、近所にあるベルビュースクエアSCのメイシーズでは「モバイルチェックアウト」もあります。ウォルマートやホームデポ、ターゲットにアマゾンフレッシュ・ピックアップも含めればアプリを使ったワークショップが集中します。シアトルに限りませんが、リアル店舗ではアプリ(スマートフォン)を使った利便性の高い買い物を提供することが不可欠になってきているということです。無論、アマゾンゴーで買い物するだけでなくアプリを使った実習も行います。先日のワークショップではアマゾンゴーのアプリを使って返金手続きを行ってもらいました。