ビデオゲーム大会で銃乱射、2人死亡　米フロリダ州

米南部フロリダ州ジャクソンビルのエンターテインメント複合施設で26日、銃乱射事件があり、2人が死亡した。地元警察当局が発表した。

警察は、実行犯をボルティモア出身のデイビッド・キャッツ容疑者(24)と発表した。容疑者は犯行後、銃で自殺した。共犯はいないもようで、捜索は行われていない。

他に11人が銃撃で負傷した。

乱射現場はショッピング、エンターテインメント、飲食の大型複合施設「ジャクソンビル・ランディング」。事件はビデオゲーム大会の開催中に起きた。

これまでの捜査からは、キャッツ容疑者が使用したのは拳銃1丁のみのようだと警察は述べた。

地元メディアは、容疑者がゲーム大会で負けて腹を立てて銃乱射を始めたと伝えたが、警察はこれについては確認を控えた。

フロリダ州ではここ数年、大規模な銃乱射事件が複数発生している。同州オーランドでは2016年、ナイトクラブ「パルス」で銃乱射があり49人が死亡した。また今年2月には、パークランドのマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校でも銃乱射で17人が亡くなっている。

26日午後の事件発生当時、大会参加者はジャクソンビル・ランディング内のGLHFゲームバーで、アメリカンフットボールのゲーム「マッデンNFL19」を遊んでいた。

大会をインターネット中継していた動画配信プラットフォーム「ツイッチ」上の動画では、多くの銃撃音が確認できる。

大会に参加していたドリニ・ギョカさん(19)はツイッターに銃撃について連続で投稿し、「(自分の)人生で最悪の日」だとした。

ギョカさんは「自分は文字通り運が良かった。弾丸は親指に当たった」とツイートした。

別の大会参加者、クリス・「ダビー」・マクファーランドさんは、「病院に運ばれた。弾は僕の頭をかすめた。元気だ、頭をかすっただけ。トラウマだ。打ちのめされている」とツイートした。さらに、「しょっちゅう銃乱射のことを聞くし、そのたびに関係者全員のために祈っている。寄付したり、意識啓発もするし、できることは全部する。でも、現場の部屋にいて、死んだ友人を見ると……なんてことだ」と書いた。

