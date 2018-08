ジョン・マケイン米上院議員、81歳で死去　議員生活35年の元大統領候補

海軍将校、戦争捕虜、米政界の異端児、共和党の大統領候補、上院議員6期などを経たジョン・マケイン米上院議員が25日、脳腫瘍のため亡くなった。81歳だった。家族に囲まれて息を引き取ったと、事務所が発表した。

マケイン議員は昨年7月、悪性の脳腫瘍と診断され、治療を受けていたが、今月24日になって家族が治療の打ち切りを発表したばかりだった。下院議員、さらには上院議員として長年過ごしたワシントンを最後に離れたのは、昨年12月だった。

娘のメガンさんはツイッターで声明を発表し、今後は父親の「手本にならい、期待と愛情に応える」ことが自分の人生の使命だと書いた。

「これからの月日は、父さんがいたらもっと違ったものになったはずです。けれども、私たちの手本として生きてくれた父のおかげで、活気と愛情にあふれた良い日々になるはずです」

元海軍将校のマケイン議員は1982年にアリゾナ州から連邦下院に初当選し、1986年に同州から連邦上院に当選。以来6期を務め、2008年米大統領選では共和党候補として、バラク・オバマ氏と争った。

祖父と父が海軍提督という海軍一家に生まれ育ち、自分も海軍将校となりベトナム戦争に従軍した。操縦中の戦闘機を北ベトナム軍に撃墜され、捕虜となった。撃墜時の負傷の治療を受けられず、5年半の捕虜生活でたびたび拷問されたため、両腕などに重い障害が残った。

訃報が伝わると、多くの追悼の言葉が次々と発表された。

マケイン議員が繰り返し強く批判し、それに対してマケイン議員を「撃墜されるような人間は英雄ではない」などと軽んじてきたドナルド・トランプ米大統領は、治療中止の知らせにはコメントしなかったが、訃報を受けて、「ジョン・マケイン上院議員の家族に、心からのお悔やみと敬意をお送りする。私たちの心と祈りは皆さんと共にあります!」とツイートした。

2008年大統領選で共和党の副大統領候補としてマケイン氏と共に戦った、サラ・ペイリン元アラスカ州知事は、「ジョン・マケインは友達でした。楽しかった時をこれからも思い出します。家族と共に、シンディー(夫人)とマケイン一族にお祈りを送ります」とツイートした。

