【アマゾン】、大学学生寮にエコー設置！愛菜ちゃんや福君が社会人になる頃の消費行動？

■ネット通販最大手のアマゾンは今年5月、住宅建設会社最大手レナーのモデルハウスをアレクサ仕様の「アマゾン・エクスペリエンス・センター(Amazon Experience Center)」にしたことを明らかにした。スマートホーム化したアマゾン・エクスペリエンス・センターは既存のモデルハウスを改造し、アマゾンのスマートスピーカー「アマゾン・エコー」を使ってカーテンの開け閉めや、照明の点灯や消灯、テレビなどの家電の操作、日用品の注文などを体験できるモデルハウスだ。

アマゾン・エコーによるスマートオーム化はこれだけにとどまらない。今年6月にはホテルを展開する世界最大のホスピタリティ企業マリオット・インターナショナルがアマゾンと提携し、マリオット系列の一部ホテルの各部屋にエコー・ドットを導入すると発表した。

エコーが置かれた客室では照明の点灯や消灯、テレビのオン・オフ、室温調整を音声コマンドで行うことが可能となり、料理や飲み物などを客室へ運んで用意させるルームサービスや清掃等のリクエストも電話をかける必要もなくエコー経由でできるようになるのだ。

ホスピタリティ業界では病院にも導入する動きも始まっている。法律的な課題もあり病室への導入には時間がかかるが、必要なときに看護師を呼ぶためのナースコールがエコーなどスマートスピーカーと連携し、スマートフォンともつながり、様々な動作ができるようになるかもしれないのだ。

最近ではミズーリ州セントルイスにあるカトリック系の私立大学のセントルイス大学(Saint Louis University)がキャンパス内にある大学寮にエコーを導入した。セントルイス大学用にカスタマイズしたエコードット2,300台をすべての寮室に設置したのだ。

寮生はエコー経由で授業や学内イベント、キャリアサポートサービス等を訊くことができる他、プライベートの使用ではエコー経由で肉親と話したり文具品やピザの注文も簡単だ。ホールフーズ・マーケットでプライムナウのデリバリーも利用でき、オーガニック等の生鮮品やベーカリー、乳製品、花なども最短1時間で宅配できることになる。

使い方はエコーに「アレクサ、ホールフーズのカートにオーガニック・ミルクを入れて(Alexa, add organic milk to my Whole Foods cart)」と音声で指示するだけ。アレクサが「カートにオーガニック・ミルクを入れました。他になにかありますか?(I Added eggs to your Whole Foods cart. What else?)」と確認していく。プライムナウ専用アプリのホールフーズ・カートにオーガニック・ミルクが入り、スマートフォンで確認ができるのだ。

特定の商品名ではなく、オーガニック・ミルクや卵、チーズなど普通名詞の場合は利用者の購入履歴(もしくは他の利用者の利用状況)に応じて商品を特定してカートに入れていく。注文の確定では「アレクサ、チェックアウト(Alexa, check out)」と指示する。後はメールで注文確認が送られてくる仕組みだ。

学生時代からエコー漬けにされることで、エコーなしの生活が考えられなくなるかもしれない。

トップ動画:セントルイス大学がアップロードしたエコーのある寮生活イメージ動画。寮生はエコー経由で授業や学内イベント、キャリアサポートサービス等を訊くことができる他、プライベートの使用ではエコー経由で肉親と話したり文具品やピザの注文も簡単だ。プライムナウも利用できる。

⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。流通業者に限らずビジネスでは5年後、10年後の世界を常に考えておかなければなりません。その時に重要になってくるのが、消費の中核をつかさどる世代となる人(子供たち)のライフスタイルです。自分たちの価値観のレンズを通じてみてしまうと、若い世代のライフスタイルをどうしても否定したくなるものです。人は必要以上に好き嫌いで見てしまいます。

例えば、5年〜10年前までは、インターネットを利用してアパレル品を購入することは考えられませんでした。必ず試着する必要があるから、実店舗で買うという考えが定着していました。今はそれは固定概念だったと冷静に見る事ができます。

エントリー記事にあるように2000年以降に生まれた世代はスマートフォン以上にスマートスピーカーを使いこなす可能性が高いでしょう。アプリを使った買い物のように、それまで考えられなかった、もしくは否定されていた消費行動もとるようになるのです。

5年〜10年後にエコー・ユビキタスな時代を迎えるとき、芦田愛菜ちゃんや鈴木福君、本田望結ちゃんが社会に出る頃、消費行動はどう変わっていますかね?