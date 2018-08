トランプ氏元弁護士、「ロシア疑惑について喜んで話す」

ドナルド・トランプ米大統領の元顧問弁護士マイケル・コーエン氏が、2016年の米大統領選にロシアが介入した疑惑をめぐる捜査に「喜んで」協力するもようだ。

コーエン氏は、この大統領選中にトランプ氏と性的関係を持った女性2人に口止め料を払ったとして、選挙法違反の罪に問われている。21日の公判では、銀行詐欺や税金詐欺など8件全ての罪について有罪を認めた。

コーエン氏の弁護を務めるラニー・デイビス弁護士は、コーエン氏が「ドナルド・トランプ氏について知っている全てを話す」用意があると述べた。

一方トランプ大統領は、コーエン氏が司法取引をするために話をでっち上げたと話した。トランプ氏は一貫して、ロシアとの共謀を否定している。

米FOXテレビの番組「フォックス・アンド・フレンズ」のインタビューで、トランプ大統領は口止め料の支払いを「後から」知り、選挙資金からは支払っていないと語った。

コーエン氏は7月、選挙の2カ月前にプレイボーイ誌の元モデル、キャレン・マクドゥーガル氏の体験談の買収をめぐってトランプ氏と交わした会話の録音テープを公開している。

<関連記事>

・口止め料はトランプ氏の指示 元顧問弁護士が罪状認め証言

・トランプ氏の元選対本部長に有罪評決 脱税や銀行詐欺

・トランプ氏「偽証罪のわな」を懸念 ロシア疑惑捜査で



コーエン氏は10年以上トランプ氏の個人弁護士を務めていた。

21日の罪状認否では、、「大統領候補者」の指示で「選挙結果に影響を与えるため」に、女性2人に口止め料支払いをしたと述べ、トランプ氏を事実上名指しした。

コーエン氏は司法取引に応じており、これによって禁錮刑が65年から5年3カ月に減刑となる可能性がある。

米メディアによると、検察はコーエン氏に、トランプ財団をめぐる別の案件についても出廷を要求しているという。

この日には、トランプ陣営の選挙対策本部長を一時期務めたポール・マナフォート被告(69)の裁判も行われ、起訴された18の罪状のうち8つについて有罪の評決が下された。

ロシア疑惑をめぐるロバート・ムラー特別検察官による捜査をきっかけにした、初めての刑事裁判だったが、起訴された罪状は全てロシアとの共謀疑惑とは関連がない。

ロシアは介入を否定している。

トランプ大統領は一連の裁判を受け、コーエン氏をこき下ろした一方、マナフォート氏を絶賛した。

トランプ氏はツイッターで、「ポール・マナフォートと素晴らしい家族にとても申し訳なく思う。『司法』は12年前の税金問題やほかの事を持ち出し、彼にとてつもない圧力を与えた。でも彼はマイケル・コーエンのように『折れて』、『取引』のために話をでっち上げたりしなかった。勇敢な男に尊敬を!」と述べた。

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!