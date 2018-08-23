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ＮＡＦＴＡ再交渉、自動車原産地ルールで協議続く＝メキシコ代表団

［ワシントン　２２日　ロイター］ - メキシコのロペスオブラドール次期政権で交渉を担当するヘスス・セアデ氏は２２日、北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）再交渉における米国との協議について、自動車の原産地規則を巡り両国の作業が続いているとし、２３日中に合意が発表される見込みはないと述べた。

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