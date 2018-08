私たちは人間らしく働くために「従業員」から「利害関係者」になるべき時代なのかもしれない

2018年11月にサンフランシスコで開催される" Kintone Connect "。このイベントは、アメリカの Kintone 社が主催する先進的な働き方の事例を紹介する取り組みです。今回は昨年開催された同イベントの中から基調講演を取り上げます。ベストセラー作家であり世界的に有名なビジネスアドバイザーであるチャック・ブレイクマンの「Rehumanizing Business by Giving Everyone Their Brain Back(みんなの脳を取り戻してビジネスを人間らしくしよう)」というテーマの講演で、「参加の時代」カルチャーの必要性を、組織で働く人に向けて語りました。

職場は、当然ながら人間らしさのある場所ですよね? だって、人間が働いているのだから。



でも、その意見、きっぱり否定します!

という問いかけからブレイクマン氏の講演が始まりました。

チャック・ブレイクマン。Crankset Group社の創設者。ベストセラー作家であり世界的に有名なビジネスアドバイザー。氏が2010年に出版した「お金儲けはあなたのビジネスを殺す(原題:Making Money is Killing Your Business)」は、ビジネスリーダーへ多大な影響を与え、その年のビジネス書部門のNo.1作家と評された。近著「なぜ社員はいつも悪いアイデアを思いつくのか(原題:Why Employees are Always a Bad Idea)」は、その年のビジネス書トップ10に選出。この十数年間、ブレイクマン氏がビジネスアドバイザーとして全世界のリーダーたちに提言しつづけているのは、「参加の時代」カルチャーの組織への導入である。



まず「職場を人間らしく」する、あるストーリーを紹介しました。

2003年、IT企業に勤める23-4歳の男性サラリーマンが自分のブログサイトに投稿した画像と散文詩的な文です。

“会社に来ると毎日、車を駐車場に止め、車の中に自分を置いて仕事に向かう。

お昼、ほんの少しの時間、自分を取り戻し、また自分を車の中に置いて仕事に戻る。

これを毎日繰り返す。

就業時間の終わりには、どうか時間通りに仕事が終わりますように、そして、早く自分を取り戻して家に帰りたいといつも思う。”

産業時代は終わったと誰もが信じている現代においてでも、その頃正しいとされていた生産性を上げるための組織や働き方は、いまだ健在です。



従業員は、機械の延長として「効率性」を上司から掲げられながら仕事をこなすだけの存在になっています。



組織の歯車として、人間らしさを捨て、考えることを捨て、自分がこなしている仕事は何のためなのか、意味があることなのか考える余地も与えられません。



過去や成功例が、今起こっていることやこれから起こりうることを決して教えてはくれない変化の激しい時代において、個々人の自由な発想思考こそが企業の課題解決や事業拡大の牽引力になりうるのにもかかわらず、です。



WHO、WHAT、WHEN、WHERE、HOW あるいは WHY? この中で最も人間らしい質問はなんでしょうか?

答えは、WHYであり、創造的プロセスで必要不可欠な問いかけもまた、WHYです。しかしながら、多くの企業では、この150年もの間、職場でWHYと尋ねることは許されていなかった。



WHYと尋ねようものならば、職場に順応できない人というレッテルを張られてしまうかもしれない。そのことこそが、職場から人間性を奪っている現象そのものを表しているのです。

「従業」員になってはいけない

従業員がWHYと尋ねることができる、すなわち「人間らしく」働ける職場というのは、従業員がどのような状態にあるのでしょうか。

人間らしく働けている状態は、従業員が事業への当事者意識を持って仕事に取り組んでいる状態です。



それはもはや事業に「従事する人(従業員)」ではなく事業の「利害関係者(ステークホルダー)」です。





ステークホルダーとなった従業員は、仕事をするにとどまらず、事業内容にコミットし責任を負います。



さらには、上司に管理されるのではなく、自己管理ができ、必要に応じて自然発生的なリーダーになることもできるのです。



面白いデータがあります。組織で働く人の81%はステークホルダーになりたいというデータがあるそうです。これはなぜでしょうか?



ステークホルダーになることにより、人は、意味のあることを成したいという人間的な欲求を満たすことができるのです。





しかし、悲しいデータも示されました。働く人のたった32%しか、自らが当事者意識を持てる状態だと感じていないのだというのです。



残りの7割の人は、冒頭の車の中に自分を置いて職場に向かう男と同じです。



決められた就業時間を漫然とオフィス内で過ごし、マネージャーから与えられたタスクをこなしているだけで業務が遂行される、権威主義的な階層型の組織に身を置き、機械の延長として働いているのです。