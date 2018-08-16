［北京 １６日 ロイター］ - 上海証券報によると、７月の中国への海外直接投資（ＦＤＩ）は前年比１４．９％増の５０４億２０００万元（７３億１０００万ドル）で、今年に入って最も大幅な増加率だった。商務省のデータとして報じた。
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- 2018年08月16日 14:21
7月の中国への海外直接投資、前年比＋14.9％＝上海証券報
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