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7月の中国への海外直接投資、前年比＋14.9％＝上海証券報


［北京　１６日　ロイター］ - 上海証券報によると、７月の中国への海外直接投資（ＦＤＩ）は前年比１４．９％増の５０４億２０００万元（７３億１０００万ドル）で、今年に入って最も大幅な増加率だった。商務省のデータとして報じた。

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