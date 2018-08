＜従軍慰安婦問題＞文大統領演説は何を目指そうとしているのか分析してみる

今年も8 月15日がやってきました。韓国大統領の定例演説はどうだったのでしょうか?

前日(14日)の「日本軍慰安婦被害者をたたえる日」の式典で、演説をしたので、それで十分という判断のようです。しかし、たたえちゃうんですね、従軍慰安婦を。なんか偉業を残した人を「たたえる」とかならわかるんですが。日本が「北朝鮮拉致被害者をたたえる日」とか作ろうとしたら、おそらく猛批判を受ける気がします。

さて、その「たたえる日」の演説はどのようなものか見てみましょう。

まず「外交で決着しない」と宣言しています。では、どうすれば解決するのか? 太字で示したように「韓国と日本を含む世界が、『深く反省し、二度と繰り返さないという覚醒と教訓にすること』で解決するそうです。意味がさっぱりわかりません。

そもそも従軍慰安婦問題は、韓国と日本との関係以外に大きな問題になっていないわけで、それを韓国も含めた世界で反省というのは、よくわからない上に、そもそも韓国自身は何を反省するつもりなのでしょう?

他の朝鮮日報や東亜日報も見てみましたが、同じ内容を報道してるだけで結局どうしたらいいのかわかりませんでした。韓国国民は、自分の大統領が言ってる内容を理解できてるんですかね?

で、ようやく取っ掛かりをみつけたのが、左派系新聞のハンギョレ新聞です。

要するに、国際社会への告げ口外交を再び実行するということが、「世界が深く反省し、二度と繰り返さないという覚醒と教訓する」ということのようです。まさに「慰安婦合意違反」であります。

そして、韓国自身や世界うんぬん言ってましたが、やっぱり「覚醒」するのは、日本だけのようですね。なんだかんだ言ってましたが、結局そういうことのようです。

しかし、まだわかりません。「覚醒」ってなんでしょう? 大統領関係者も「日本さらに根源的な覚醒を促す」と言ってますけど、日本が何を「覚醒しろ」と言ってんでしょうか? いろいろ探して、中央日報英語版「たたえる日」の記事にその片鱗がありました。

「 day to honor ‘comfort women’」中央日報英語版(2018.8.15)

“I don’t think this issue can be settled with a diplomatic solution,” Moon said, breaking from a statement he made last March when he called Japan the “perpetrator.”

(ムン氏は、「この問題は外交的解決策で解決することはできないと思う」と述べた。ムン氏は、昨年3月に発表した声明を踏まえ、日本を「加害者」だと指摘した。

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3051900