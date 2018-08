日本発のアニソン専門音楽ストリーミング「ANiUTa」が8月から米国でサービス開始

日本では2017年3月にサービスを開始した、サブスクリプション型のアニソン専門音楽ストリーミングサービス「ANiUTa」(アニュータ)が、8月1日から米国でサービスを開始した。

ANiUTaは世界初のアニソンに特化した音楽ストリーミングサービスで、アニメやゲーム音楽の最新楽曲などを含む5万曲以上の楽曲が月額600円で聴き放題できる。ANiUTaは、フライングドッグ、エイベックス・ピクチャーズ、KADOKAWA、サンライズ音楽出版、東映アニメーション、東宝、フロンティアワークス、ポニーキャニオン、マーベラス、ランティスのアニソンを取り扱う大手企業10社が共同で設立、レーベルも多数参加していることで知られている。

関連記事:世界初、アニソン定額配信サービススタート! 鈴木みのり、諏訪ななか、三森すずこ、吉岡茉祐、駒形友梨が登壇 (リアルサウンド)

ANiUTa service is available in the US today!

Now you can have the largest anime music library at your fingertips. Download the app now and surround yourself with anisongs!



Download it from Google Play: https://t.co/ZNENf4BCQh

and Apple Store:https://t.co/RmShpzNuAT pic.twitter.com/tNo1z2JjsZ