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日本発のアニソン専門音楽ストリーミング「ANiUTa」が8月から米国でサービス開始


日本では2017年3月にサービスを開始した、サブスクリプション型のアニソン専門音楽ストリーミングサービス「ANiUTa」（アニュータ）が、8月1日から米国でサービスを開始した。

ANiUTaは世界初のアニソンに特化した音楽ストリーミングサービスで、アニメやゲーム音楽の最新楽曲などを含む5万曲以上の楽曲が月額600円で聴き放題できる。ANiUTaは、フライングドッグ、エイベックス・ピクチャーズ、KADOKAWA、サンライズ音楽出版、東映アニメーション、東宝、フロンティアワークス、ポニーキャニオン、マーベラス、ランティスのアニソンを取り扱う大手企業10社が共同で設立、レーベルも多数参加していることで知られている。

関連記事：世界初、アニソン定額配信サービススタート！　鈴木みのり、諏訪ななか、三森すずこ、吉岡茉祐、駒形友梨が登壇 （リアルサウンド）


米国での月額料金は4.99ドル。タイトル検索、歌詞表示、1000曲までのライブラリ利用、フル尺再生、320kbpsの高音質再生など、日本で提供される内容とほぼ変わらない。日本と異なるのは、イベントなどの「先行チケット応募」がないこと、利用できる楽曲数がローンチ時は1万曲になっていることだ。



「世界初のアニソン専用音楽ストリーミングサービス」といわれながら、ANiUTaの米国展開について、日本のメディアでは報じられていない。米国で少数のアニメ系メディアがローンチについて報じているが、ANiUTaアプリやサービスを詳細に書いている音楽メディアやテックメディア、カルチャーメディアは見当たらない。

ANiUTa USで配信される最新のアニソンの例では以下のようなタイトルが揃っている。
● Attack on Titan Season 3（進撃の巨人）
● Karakai Jōzu no Takagi-san（からかい上手の高木さん）
● Laid-Back Camp（ゆるキャン△）
● Shōjo Kageki Revue Starlight（少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト）
● Steins;Gate 0（シュタインズ・ゲート ゼロ）
● The Ancient Magus’ Bride（魔法使いの嫁）
● Violet Evergarden（ヴァイオレット・エヴァーガーデン）

source:
Anime Music Streaming Service ANiUTa to Launch in US! （Tokyo Otaku Mode News）
Anisong Streaming Service, ANiUTa, Sets U.S. Release Date for August 1st & Subscription Details Revealed (Anime News Network）

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