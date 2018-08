カバにかまれ中国人観光客が死亡　ケニア

ケニアを訪れていた中国人観光客が11日、写真を撮ろうとカバに近づいたところ、胸部をかまれて死亡した。

チャン・ミン・チュンさん(66)は、ケニアの首都ナイロビから北西90キロのナイバシャ湖にある野生動物で有名な観光地でカバを追っていた。

別の中国人観光客も攻撃を受けてけがをした。この地域では今年、6人がカバにより死亡している。

周辺地域の水位が上がっていることで、絶滅危惧種の地上生物で最も大きい哺乳類であるカバは、牧草を求めて陸に上がっている。

目撃者によると観光客2人は、ソパ・ホテルの近くにいたカバに近づきすぎたという。かまれた男は大量に出血し、急いで病院に運ばれたが、後に死亡した。

ウー・ペン・テさんとされるもう1人の観光客は軽傷で、ナイバシャ地域病院で治療を受けた。

ケニア野生動物公社(KWS)は12日、「KWSは、中国人観光客1人が昨晩、ナイバシャ湖の岸辺で写真を撮っていたところ、カバに攻撃され死亡したことを悲しみと共にお伝えする。この中国人観光客の同伴者は軽傷を受けたが無事で、ナイバシャ地域病院で治療を受けた。我々はカバを追跡している」とツイートした。

