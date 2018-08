[ロンドン 11日 ロイター] - 英BBC放送によると、2001年にノーベル文学賞を受賞した英作家V・S・ナイポール氏が、ロンドンの自宅で死去した。85歳だった。

ナイポール氏は1932年、トリニダード・トバゴのインド人家庭に生まれ、比較的貧困な環境下で成長した。18歳で奨学金により英オックスフォード大学に入学、1950年代に執筆を開始して以後「ビスワス氏の家」(A House for Mr Biswas)、「自由の国で」(In a Free State)、「暗い河」(A Bend in the River)などの話題作を生み出し、数々の文学賞を受賞した。

妻のナディラさんは声明を発表し、夫は「成し遂げたすべてのことにおいて巨人」だったと述べるとともに、「素晴らしい創造性と努力に満ちた人生を歩み、愛する人々に」囲まれて永眠したと述べた。