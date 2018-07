【米中貿易戦争の号砲】

Bloomberg

Washington Post

アメリカが7月6日に中国からの輸入品に対して25%の関税を上乗せする制裁措置を発動し、中国も直ちにアメリカからの輸入品に尾内規模で報復関税をかけます。米中の貿易戦争がいよいよ始まるという趣旨の報道が相次いでいます。はA US Cargo Ship is Racing to China to Beat the Clock on Tariffs(アメリカのコンテナ船、関税を回避しようと中国に向けて急ぎ走行中)の中で、が中国政府によるいて、6日に滑り込みセーフとなりそうだと伝えています。中国は、を課す予定です。としています。アメリカの大豆の最大の市場が中国で、去年は140億ドル相当を輸入するなど、となっていて、中国はアメリカからの大豆輸入をすべてキャンセルするかほかに販売することになり、ということです。シカゴ商品市場のしました。WSJはWith Tariff Deadline at Hand, Business Brace for the Fallout(関税上乗せを間近に控え、企業は悪影響に備える)の中で、アメリカが急きょ撤回しない限り、し、これに対抗する形でと報じています。このため、ほか、ということです。さらに自動車について詳しく伝えています。ため、、「トヨタ自動車などのライバルメーカーが受ける恩恵が広がる」としています。は関税の上乗せ分を商品に転嫁せずに吸収するほか、も在庫がある分については価格を据え置く一方で早ければ6日にも新しい価格を発表するとしています。は、「米中貿易戦争は起きない、しょせんハッタリだという人もいたが、」、「」と報じています。専門家の話として、を揺るがし、をゆがめ、させるとしています。