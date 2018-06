「起きろよグロッキー！」トランプ氏、俳優デ・ニーロ氏の批判に応酬

10日に行われたミュージカルの優秀作品や関係者を表彰するトニー賞の授賞式で、米俳優ロバート・デ・ニーロ氏がドナルド・トランプ米大統領を罵るスピーチを行った。トランプ大統領はツイッターで、デ・ニーロ氏は「映画の中でボクシング選手に殴られすぎた」などと応酬した。

デ・ニーロ氏はこれまでにも同大統領を殴りたいと話していた。今回のスピーチでは、トランプ氏への二言の罵倒でスタンディング・オベーションを浴びた。

これに対しトランプ大統領はツイッターに、「とても知能指数(IQ)の低いロバート・デ・ニーロは、映画で本物のボクシング選手に殴られ過ぎた。昨日彼を見たが、『殴られてふらふら』なんじゃないかと確信した。彼はきっと、経済がこれまでで最も良く、雇用も史上最高で、たくさんの企業が米国に注ぎ込むように戻っていることを知らないんだ。起きろよグロッキー!」と書き込んだ。

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...