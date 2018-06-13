［東京 １３日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１７円８２銭高の２万２８９６円１７銭となり、小幅に続伸して始まった。ドル／円<JPY=>の落ち着きを支えに、主力外需株の一角が堅調な滑り出しとなった。トヨタ<7203.T>が１％を超す上昇。直近で軟調だった海運株がしっかり。電気・ガスなどディフェンシブ関連も上昇している。半面、任天堂<7974.T>が売られ、石油関連が安い。
記事
- 2018年06月13日 09:15
寄り付きの日経平均は小幅続伸、為替の落ち着き支えに外需株に買い
トピックス
ランキング
-
1
家政婦娘支える銀座のドンファン
- facebook65
-
2
米朝会談で拉致問題が進まず失望
- facebook25
-
3
米朝合意文書で見えた日本スルー
- facebook24
-
4
IKEAに選ばれた田舎町が人口急増
- facebook28
-
5
ひろゆき氏「天職なんてない」
- facebook242
-
6
安倍首相主張の高プロ論拠に疑義
- facebook101
-
7
デニーロが米大統領の非礼を謝罪
- facebook114
-
8
安倍首相の大ウソ認めた読売新聞
- facebook737
-
9
祝意辞退の是枝監督に矛盾あるか
- facebook179
-
10
日朝会談を焦れば日米の離反招く
- facebook0