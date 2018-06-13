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寄り付きの日経平均は小幅続伸、為替の落ち着き支えに外需株に買い

［東京　１３日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１７円８２銭高の２万２８９６円１７銭となり、小幅に続伸して始まった。ドル／円<JPY=>の落ち着きを支えに、主力外需株の一角が堅調な滑り出しとなった。トヨタ<7203.T>が１％を超す上昇。直近で軟調だった海運株がしっかり。電気・ガスなどディフェンシブ関連も上昇している。半面、任天堂<7974.T>が売られ、石油関連が安い。

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