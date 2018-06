米朝首脳会談　金正恩氏のボディガードはどんな人たちか？

シンガポールで金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長の車列を走って守るスーツ姿の護衛集団を、世界が再び目撃した。だが、これは単なる見世物ではない。最高指導者の警護について、北朝鮮は一切を運任せにしないからだ。北朝鮮に詳しい米ジョンズ・ホプキンス大学・米韓研究所のマイケル・マッデン氏が、この神秘的な男性集団について解説する。

北朝鮮では、金氏の身辺警護を担当する護衛は、金氏を三重に取り囲む。シンガポールで見られたのはその変型版で、周囲の注目は黒いスーツの男たちに向けられた。

金氏が乗るリムジンの周囲を走って護衛したり、金氏の近くを歩いて守ったりしていたのは、「中央委員会第6処」と呼ばれる部隊の一部隊員だ。この部隊は公式には、副官本部として知られる。

第6処の護衛官は、兵役で朝鮮人民軍に入隊する中から選ばれ、金氏のすぐ近くに列を作り周囲を守る。

身長制限も選定基準に含まれる。護衛は最高指導者の金氏とだいたい同じ身長でなくてはならない。また、視覚に問題があってはならない。

護衛官は、射撃技術や総合格闘技といった能力について、確固たる実績か高い適正を示さなければならない。

BBCのローラ・ビッカー・ソウル特派員はツイッターに、「念のため。金正恩氏の車に併走し、人間の盾として働く護衛は、身体能力、射撃能力、総合格闘技の技術、そして外見で選ばれた人物たちだ。これから数日、注目を」と投稿した。

A reminder that the bodyguards who run alongside Kim Jong-un's car and act as a human shield are hand picked for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks. Look out for them over the next few days.