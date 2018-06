米朝首脳会談、間もなく　朝鮮半島非核化のきっかけとなるか

ドナルド・トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長は12日、シンガポールで会談する。現職の米国大統領が北朝鮮の最高指導者と対面するのは初めて。前例のない首脳会談は、朝鮮半島の緊張緩和が目的。米政府は、北朝鮮による完全かつ検証可能で不可逆な核放棄を求めている。北朝鮮が体制保証や制裁解除、経済援助と引き換えにどこまで譲歩するのかが注目されている。

トランプ氏は今回の会談を、平和実現の「一度きりの機会」と呼んでいる。米政府は今回の会談を端緒として、いずれ朝鮮半島の非核化につながる交渉プロセスの開始を期待している。

金委員長はこれまで「非核化」の意向を示してきたが、その内容や実現方法、その代わりに何を要求するのかは不透明だ。

両首脳はシンガポール市内で近接するそれぞれのホテルを出発し、シンガポール島から数百メートル南のリゾート地、セントーサ島のカペラ・ホテルへ向かった。会談は現地時間午前9時(日本時間同10時)から始まる予定。ホワイトハウスによると、両首脳はまず通訳を挟んで一対一で会談した後、他の両国関係者も交えて話し合う。昼食をとりながら協議を続ける予定という。

トランプ大統領は12日夜には帰国の途に就く予定。金委員長は午後2時には出発するだろうと言われている。

市内各地の関連施設周辺では厳しい警備体制が敷かれ、重装備の警備や武装警官が随所に立っている。

トランプ大統領は数時間後に首脳会談を控えた12日早朝、自分の批判勢力に強い調子で反論するツイートを投稿した。

「憎む連中や負け犬どもは、僕が会談するのが米国にとって大損失だと言う。人質は戻ってきた、実験も研究もミサイる(原文はmissileをmissleと誤記)打ち上げも全部止まった。あの有識者どもは、最初から僕が間違ってると言ってきた連中は、これ以上もう何も言えない! みんなもう大丈夫だ!」と大統領はツイートした。

