広島支店長に濱田氏、松江に花尻氏＝日銀人事

［東京 １１日 ロイター］ - 日銀は１１日、広島支店長に大分支店長の濱田秀夫氏、松江支店長に総務人事局総務課長の花尻哲郎氏、大分支店長に発券局総務課長の森毅氏、鹿児島支店長に金融機構局金融第１課長の上口洋司氏、福岡支店長に金融機構局上席考査役の宮下俊郎氏を充てるなどの１８日付の人事を発令した。

ワシントン事務所長に金融機構局金融第２課長の清水茂氏、フランクフルト事務所長に国際局企画役の足立祐一氏が就く。

金融市場局市場調節課長には同局市場企画課長の服部良太氏を充て、同局市場調節課長の飯島浩太氏は企画局企画調整課長に就任する。

●濱田 秀夫（はまだ ひでお）

１９９１年東大法卒、日銀入行、２０１６年７月大分支店長。長崎県出身。４９歳。

●花尻 哲郎（はなじり てつろう）

１９９３年東大法卒、日銀入行、２０１６年６月総務人事局総務課長。東京都出身。４８歳。

●森 毅（もり たけし）

１９９３年東大法卒、日銀入行、２０１６年７月発券局総務課長。東京都出身。４９歳。

●上口 洋司（かみぐち ひろし）

１９９３年慶大経卒、日銀入行、２０１５年６月金融機構局金融第１課長。山口県出身。４７歳。

●宮下 俊郎（みやした としろう）

１９８８年早大法卒、日銀入行、２０１７年６月金融機構局上席考査役。埼玉県出身。５３歳。

●清水 茂（しみず しげる）

１９９６年東大法卒、日銀入行、２０１７年６月金融機構局金融第２課長。東京都出身。４６歳。

●足立 祐一（あだち ゆういち）

１９９６年九大経卒、日銀入行、２０１６年６月国際局企画役。大分県出身。４４歳。