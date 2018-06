G7閉幕後も舌戦　「トランプ氏を裏切る者には地獄の特別な場所」と側近

カナダ東部シャルルボワで開かれた主要7カ国首脳会議(G7サミット)は9日に閉幕したが、団結と協調は表面的なものに過ぎなかった。閉幕後も、米国とその他6カ国の間で舌戦が続いている。

ドナルド・トランプ米大統領と2人の顧問は、カナダのジャスティン・トルドー首相が「誠意に欠けた外交」を行ったと非難した。

一方、アンゲラ・メルケル独首相は、トランプ氏が合意文書(コミュニケ)の承認を撤回したのは、「冷静にならざるを得ない」、「残念なこと」だと話した。

コミュニケは、主に貿易をめぐる主要国間の深い溝を埋めようとする内容だった。

米国の貿易相手国はここ数週間、トランプ政権が新たに課した鉄鋼とアルミニウムの輸入関税を批判していた。

サミット閉幕後の記者会見でトルドー首相は、米国の輸入関税導入への反対をあらためて示し、7月1日から報復措置を発動させると発表した。

トルドー氏はさらに、「カナダ人は礼儀正しく合理的だが、好き勝手にされるがままなどあり得ない」と言明した。

これに対しトランプ大統領は、シンガポールでの米朝首脳会談へ向かう中で、米政府代表に「コミュニケを承認しないよう指示した。まずは米国市場をあふれさせている自動車への関税を検討する」とツイッターに投稿した。

トルドー首相の「事実と異なる発言(中略)や、カナダが米国の農業関係者や労働者や企業に莫大な関税を課していること」が理由だと、トランプ氏は書いた。

さらに大統領は続けて、「カナダのジャスティン・トルドー首相はG7会合の最中はすごくおとなしくて穏やかだったのに、僕がいなくなったら記者会見して、『米国関税はいささか無礼だ』、『好き勝手な真似はさせない』とか言ったりしている。非常に不正直で弱虫だ。我々の関税は、カナダが乳製品に270%もかけてることへの反応だ!」とツイートした。

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!