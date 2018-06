トランプ米大統領と金委員長、それぞれシンガポール到着　

Singapore/MOCI シンガポールに到着した金正恩氏(10日)

北朝鮮の最高指導者、金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長が10日午後、シンガポールに到着した。12日にドナルド・トランプ米大統領との歴史的な米朝首脳会談に臨む。現職の米国大統領が北朝鮮の指導者と会談するのは、史上初のことになる。

カナダ東部シャルルボワで開かれた主要7カ国首脳会議(G7サミット)に出席していたトランプ大統領は、シンガポールへ向かっている。大統領は機内で、北朝鮮にとって「一度きりの機会は無駄にならないと、そういう気がする」とツイートした。

トランプ氏は首脳会談の使命は平和だとしながらも、自分と金委員長は「本当の意味で未知の領域」にいると慎重な姿勢を示していた。

G7首脳会議を閉幕前に離れたトランプ氏は、シンガポールへ向かう機内で、いったん署名したG7首脳合意文書を承認しないとツイートした。

大統領はその際、「シンガポールへ向かっている。北朝鮮と世界のため、本当に素晴らしい結果実現の機会がある。興奮する日になるのは確実で、今までほとんどなかったことをするために金正恩は一生懸命がんばるはずだ。自分の国に平和と大きな繁栄をもたらすために。会うのを楽しみにしているし、この一度きりの機会は無駄にならないと、そういう気がする」と書いた。

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...