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独鉱工業受注、4月は前月比-2.5％　4カ月連続のマイナス

［ベルリン　７日　ロイター］ - ドイツ経済省が発表した４月の鉱工業受注指数は前月比２．５％減となり、４カ月連続のマイナスとなった。３月改定値は１．１％減、ロイター調査によるアナリスト予想は０．８％増だった。

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