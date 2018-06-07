［ベルリン ７日 ロイター］ - ドイツ経済省が発表した４月の鉱工業受注指数は前月比２．５％減となり、４カ月連続のマイナスとなった。３月改定値は１．１％減、ロイター調査によるアナリスト予想は０．８％増だった。
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- 2018年06月07日 15:45
独鉱工業受注、4月は前月比-2.5％ 4カ月連続のマイナス
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