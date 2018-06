「スター・ウォーズ」出演のアジア系女優、差別被害でインスタ投稿を削除

トランさんは『スター・ウォーズ」シリーズで主要キャラクターを演じた初めての非白人女性 Getty Images

「スター・ウォーズ」の最新作に出演したベトナム系の米国人女優ケリー・マリー・トランさんが、ソーシャルメディア上での性差別・人種差別被害を受け、インスタグラムの投稿を全て削除した。

トランさんは昨年公開された「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」で、レジスタンスのエンジニア、ローズ・ティコを演じた。

しかしトランさんは一部のファンから、エスニシティーや容姿をターゲットに激しい攻撃を受けた。

同作品のライアン・ジョンソン監督はトランさんを擁護。こうしたファンを「子どもじみた大人たち」と呼んだ。

同監督はツイッターで「子どもじみた大人たちにについて話す時に何を話すか」「ソーシャルメディアでは、少数の不健全な人が大きな影響力を持つことがある。でもこの4年間、私は多くの良いスター・ウォーズ・ファンに出会ってきた。私たちは何かを好きになったり嫌いになったりするが、それはユーモアと愛と尊重を伴ってするもの。私たちが圧倒的な多数だ。楽しくやっているし、それでいい」とつづった。

What we talk about when we talk about manbabies — Rian Johnson (@rianjohnson) 2018年6月5日

On social media a few unhealthy people can cast a big shadow on the wall, but over the past 4 years I’ve met lots of real fellow SW fans. We like & dislike stuff but we do it with humor, love & respect. We’re the VAST majority, we’re having fun & doing just fine. https://t.co/yhcShg5vdJ — Rian Johnson (@rianjohnson) 2018年6月5日

トランさんは『スター・ウォーズ」シリーズで主要キャラクターを演じた初めての非白人女性。

一部のファンは彼女が演じたローズ・ティコを激しく批判するだけでなく、トランさん自身にも憎悪の矛先を向けた。



トランさんはインスタグラムのアカウントを残しているが、投稿を全て削除した。プロフィール欄には「恐ろしいけど、結局はやる」と書かれている Instagram

インターネット上の侮辱

「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」でローズは、銀河帝国軍の残党ファースト・オーダーに家を破壊され、レジスタンスに参加する。

ローズはその後、ファースト・オーダー打倒のために、本作品の主人公の一人フィンと共に働くことになる。

削除されてしまったインスタグラムの投稿で、トランさんは「スター・ウォーズ」シリーズに参加する興奮を語っていた。

トランさんはその投稿で、「大勢の人が愛する作品の一部となり、演技をし、物語をつむげることがどれだけ幸せなことか分かっている」と話していた。

しかし昨年12月に映画が公開された直後から、トランさんはスター・ウォーズのファンから侮辱的なコメントを受け取るようになった。

オンライン上のスター・ウォーズ百科事典「ウーキーペディア」ではローズ・ティコのページが書き換えられ、彼女の名前も東アジアの英語アクセントを真似した中傷的なものに変えられていた。

また、トランさんの外見やエスニシティー、体重に言及する侮辱コメントもあった。

インスタグラムから姿を消したことについて、トランさん自身から説明はない。しかし彼女の支持者は、インターネット上でのいじめを批判し、彼女を擁護している。

スター・ウォーズ・マレーシア・ファンクラブのサンジーブ・インドラン会長は「いくつかのコメントを見ただけで、彼女が心を決めた理由が分かる」と話した。

「スター・ウォーズファンと呼ばれているひどい人々のせいで、彼女が人生の選択を押し付けられていることが悲しい」

「多くのファンは、フォースのように、彼女と共にいる」

ツイッター上ではアジア系米国人が、著名な映画作品にアジア系の俳優が登場する重要性を説いている。

米コミックライターのジョディー・ハウザーさんはツイッターで、「幸運にもトランさんに少し会う機会があったけど、オタク丸出しのコミックライターに対しても素晴らしく優しかった。架空のキャラクターを好きにならないのは良い。実在の人間を侮辱するのは良くない」とツイートした。

I was lucky enough to meet Kelly Marie Tran briefly, and she was incredibly nice to a comics writer who may have been geeking out a bit too much. It's fine to not like fictional characters. It's not fine to harass actual human people. https://t.co/sti2my7zdD — Jody Houser (@Jody_Houser) 2018年6月5日

脚本家のサラ・ドラードさんも、「もしトランさんをインスタグラムでフォローしていたら、彼女がこの忌まわしいインターネット世界で一番親切で前向きな魂の持ち主だってことが分かる。彼女を傷つける人全員と戦う」と述べた。

If you followed Kelly Marie Tran on instagram then you know she has been one of the loveliest and most positive souls on the goddamn internet in the past year and I will FIGHT every last person who hurt her https://t.co/WDP6j2HM5N — Sarah Dollard (@snazdoll) 2018年6月5日

インターネット上で誹謗中傷を浴びた「スター・ウォーズ」出演者はトランさんだけではない。

2016年の「スター・ウォーズ フォースの覚醒」から主人公のレイを演じているデイジー・リドリーさんも、オンライン上での侮辱を受けて一時期インスタグラムを削除していた。

世界最古のスター・ウォーズクラブを自称するスター・ウォーキング・インクを運営するクリス・ブレナン氏はBBCに対し、「人々はスター・ウォーズの世界をとても愛しく思うと同時に、自分の考えにとらわれてしまう。彼らが俳優で、仕事をしているというのを思い出す必要がある」と話した。

「彼らは本物の感情を持った本物の人間で、尊重されなければいけない」

