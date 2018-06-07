  1. トップ>
記事

寄り付きの日経平均は続伸、米株高が支援　銀行・非鉄株高い

［東京　７日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１２２円９９銭高の２万２７４８円７２銭となり、続伸して始まった。前日の米国株の上昇と１ドル１１０円台前半と円安に振れた為替を支えに、買いが先行した。銀行株、非鉄金属株がしっかり。トヨタ<7203.T>が１％を超す上昇となっているほか、東海カーボン<5301.T>など前日に売られた銘柄を買い戻す動きもみられている。半面、石油関連株がさえない。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    堀江氏 寿司職人の下積みに苦言

    MAG2 NEWS

  2. 2

    内田氏に裏金1500万円 OBが告発

    文春オンライン

  3. 3

    女性のドン引きに気付かぬ独身男

    文春オンライン

  4. 4

    嘘の飲食店ドタキャン事件に憤り

    東龍

  5. 5

    池上氏 報道の芸能人起用に苦言

    文春オンライン

  6. 6

    橋下氏 野党は政策の選択肢示せ

    橋下徹

  7. 7

    「上に行け！」矢沢が語る現役論

    BLOGOS編集部

  8. 8

    がん治療トラブル NHK攻めの報道

    中村ゆきつぐ

  9. 9

    憶測呼ぶ外務省ロシア課長の処分

    やまもといちろう

  10. 10

    野崎氏と妻の出会い 仲人が告白

    文春オンライン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。