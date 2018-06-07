［東京 ７日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比１２２円９９銭高の２万２７４８円７２銭となり、続伸して始まった。前日の米国株の上昇と１ドル１１０円台前半と円安に振れた為替を支えに、買いが先行した。銀行株、非鉄金属株がしっかり。トヨタ<7203.T>が１％を超す上昇となっているほか、東海カーボン<5301.T>など前日に売られた銘柄を買い戻す動きもみられている。半面、石油関連株がさえない。
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- 2018年06月07日 09:20
寄り付きの日経平均は続伸、米株高が支援 銀行・非鉄株高い
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