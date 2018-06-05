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欧州各国はＧ７で結束、共同声明出るかは不明＝独政府高官

［ベルリン　５日　ロイター］ - ドイツ政府高官は、主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）を前に欧州諸国はイラン、通商、気候変動問題などで結束しているが、共同声明が出るかどうかは分からないとの見方を示した。同高官は記者団に対し、「共同声明が出るかどうか分からない。共同声明を目指すが、われわれの立場もある。これまでのようにはいかない」と述べた。

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