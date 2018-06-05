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ロシア大統領、Ｗ杯開催中に韓国大統領と会談の可能性＝報道

［モスクワ　５日　ロイター］ - ロシアのプーチン大統領は、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開催中に同国を訪れる韓国の文在寅大統領と会談を行う可能性がある。インタファクス通信が５日、ロシア大統領府（クレムリン）の話として報じた。

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