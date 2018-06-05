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ＳＵＢＡＲＵ、完成検査時の燃費・排出ガス測定の再調査実施について午後5時から会見

［東京　５日　ロイター］ - ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>は５日、完成検査時の燃費・排出ガス測定に関する再調査実施について午後５時から都内で記者会見すると発表した。会見には吉永泰之社長らが出席する。

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