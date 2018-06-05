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安倍首相と黒田日銀総裁が昼前から会談＝関係筋

［東京　５日　ロイター］ - 関係筋によると、安倍晋三首相と黒田東彦日銀総裁が首相官邸で、昼前から会談を行っている。黒田総裁が出席した主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議での議論などを踏まえ、内外の経済情勢などについて意見交換するとみられる。両者の会談は昨年１２月以来。

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