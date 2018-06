東芝メモリとともに売却された14社が判明

6月1日、(株)東芝(TSR企業コード:350323097、東証2部)は、半導体メモリ事業を担う東芝メモリ(株)(TSR企業コード:023477687)を売却したと発表した。売却先は、米投資ファンド「べインキャピタル」を中心に組成された日米間連合の(株)Pangea(TSR企業コード:024937533)。売却額は2兆3億円。東芝はPangeaに3,505億円を再出資し議決権の40.2%を得て、持分法適用会社とした。



同時に公表された東芝メモリの2018年3月期の業績(単体)は、売上高1兆1,185億円、営業利益4,605億円、経常利益4,606億円、当期純利益6,192億円だった。東芝メモリは2017年2月に設立された企業であり、東芝や東芝メモリが同等セグメントの2017年3月期の単体業績を開示していないため、前期比較は出来ない。ただ、半導体メモリ事業は、東芝の2018年3月期の連結営業利益の約9割を占めており、東芝の「稼ぎ頭」だった。



東芝メモリの売却に伴い、関連14社もPangeaの傘下となった。6月4日、東芝メモリの担当者は東京商工リサーチ(TSR)の取材に応じ、14社の社名を開示した。14社は下記の通り。

国内会社

・東芝メモリシステムズ(株)(TSR企業コード:350650241、DUNSナンバー:70-584-7408)・東芝メモリアドバンスドパッケージ(株)(TSR企業コード:882010778、DUNSナンバー:69-773-4069)・東芝メモリ岩手(株)(TSR企業コード:026648466、DUNSナンバー:69-363-6399)・東芝メモリエトワール(株)(TSR企業コード:027192180、DUNSナンバー:71-744-1065)

海外会社

・Toshiba Memory America, Inc. (DUNSナンバー: 08-070-8925)・Toshiba Memory Europe GMBH(DUNSナンバー: 31-435-7139)・Toshiba Memory Asia, Ltd.(DUNSナンバー: 66-464-9187)・Toshiba Electronics (China) Co., Ltd.・Toshiba Devices & Storage (Shanghai) Co., Ltd.・Toshiba Memory Singapore Pte. Ltd.(DUNSナンバー: 65-926-4360)・Toshiba Memory Semiconductor Taiwan Corporation(DUNSナンバー: 65-801-9179)・Toshiba Memory Taiwan Corporation(DUNSナンバー: 65-887-4650)・Toshiba Memory Korea Corporation(DUNSナンバー: 69-496-4341)・Microtops Design Corporation(DUNSナンバー: 65-655-3380 )

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年6月5日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)