［東京 ３１日 ロイター］ - 茂木敏充・経済財政担当相は３１日、都内で開かれた日本経団連定時総会で、日米首脳会談で決まった新たな通商対話の枠組み「ＦＦＲ」について、「決して簡単な協議ではないと思っているが、日米双方の利益になる協議を進めたい」と述べた。
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- 2018年05月31日 15:02
日米ＦＦＲ、日米双方利益になる協議進めたい＝茂木経済財政相
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