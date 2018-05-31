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日米ＦＦＲ、日米双方利益になる協議進めたい＝茂木経済財政相

［東京　３１日　ロイター］ - 茂木敏充・経済財政担当相は３１日、都内で開かれた日本経団連定時総会で、日米首脳会談で決まった新たな通商対話の枠組み「ＦＦＲ」について、「決して簡単な協議ではないと思っているが、日米双方の利益になる協議を進めたい」と述べた。

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