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財務省、6月4日にも森友調査報告と処分発表へ＝関係筋

［東京　３１日　ロイター］ - 複数の関係筋によると、財務省は６月４日にも森友学園関連の文書改ざんに関する調査報告と内部処分を発表する方針だ。当時、理財局長だった佐川宣寿前国税庁長官の関与を認定し、交渉記録の廃棄や決裁文書改ざんに関わった幹部らの処分も併せて公表する。

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