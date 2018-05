金委員長の最側近、ニューヨーク到着　ポンペオ国務長官と会談へ

宿泊先のホテルに到着した北朝鮮の金英哲(キム・ヨンチョル)朝鮮労働党副委員長(左)(30日午後、ニューヨーク) REUTERS

北朝鮮の金英哲(キム・ヨンチョル)朝鮮労働党副委員長が30日午後(日本時間31日未明)、ニューヨークに到着した。最高指導者・金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長の最側近で、マイク・ポンペオ国務長官との会談に臨む。

北京から中国国際航空機でニューヨークに到着した副委員長は、米国を訪問した北朝鮮当局者として、2000年に当時のビル・クリントン米大統領会談した趙明禄・国防委員会第一副委員長以来、最も地位が高い。

ポンペオ長官は金副委員長と夕食を共にした後、会談に臨む方針という。

6月12日にシンガポールで予定されている米朝首脳会談は、実現すれば歴史的なものとなる。ドナルド・トランプ米大統領は24日に、北朝鮮の「あからさまな敵対心」などを理由に中止を通告したが、北朝鮮が遺憾の意を示したのを受けて態度を軟化させた。南北首脳会談も急きょ開かれ、米国代表団が軍事境界線上の板門店を訪れ実務者協議を開始するなど、首脳会談実現に向けた交渉が精力的に行われている。米政府の先遣隊もシンガポール入りし、現地での協議を続けている。

トランプ大統領は29日、「北朝鮮との話し合いのため、我々は素晴らしいチームを作った。首脳会談その他について現在、会議が行われている。北朝鮮の副委員長、金英哲氏がいまニューヨークへ向かっている。僕の手紙に、しっかり反応してくれた。ありがとう!」とツイートした。

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!