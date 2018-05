【トランプ・金正恩会談】誰が何と言おうがＣＶＩＤです

国際政治が目まぐるしく動いています。

26日土曜日に安倍総理大臣とロシア・プーチン大統領、韓国・文在寅大統領と北朝鮮・金正恩労働党委員長がそれぞれ会談しました。

日ロは率直に言ってまだまだ時間が掛かるでしょう。

何よりも日本は北方領土を決着させたいのでもちろん”掛けたくありません”が急速に進展していくという雰囲気にはまだなっていません。

一方、国際社会の目が向いているのは、6月12日のシンガポールでの米朝首脳会談の動きです。

24日木曜日、トランプ大統領が

「会談はやらない」

と声明を出しました。

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月24日